Витік аміаку на хімзаводі у Горлівці. У СБУ розповіли, чи готує РФ диверсії

РФ може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ поки що перевіряє інформацію про те, що на хімзаводі "Стирол" у Горлівці стався витік аміаку, а РФ використає це як привід для вторгнення до України. Однак попередньо дані про диверсії вважають недостовірними.

Про це сайту "Сьогодні" заявила речник управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

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"Інформація про витік аміаку на хімзаводі та можливе вторгнення військ через це перевіряється", – повідомила Прищепа.

РФ готує диверсію?

Співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгірьов у ефірі "4 каналу" заявляв, що РФ готує диверсії на Донбасі із великою кількістю жертв серед цивільного населення. Росія нібито планує використовувати їх як привід для широкомасштабного вторгнення до України.

Що кажуть у СБУ?

У спецслужбі уточнили, що взяли до уваги інформацію про можливі диверсії з використанням хімзброї у районі Слов'янська. Проте попередньо її вважають недостовірною.

Що відомо про витік?