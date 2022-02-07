Вивіз у безлюдне місце. У Кропивницькому інспектор колонії зґвалтував підлітків

У Кропивницькому чоловік зґвалтував двох дівчаток. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кропивницькому повідомили про підозру інспектору виправної колонії № 6, який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Сталося це вночі проти 26 липня 2021 року.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Деталі надзвичайної події

Як стало відомо, інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри зголосився підвезти додому 13-річну дівчинку. Він повіз її у безлюдне місце і зґвалтував.

Через два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, дівчина була напідпитку.

Що загрожує зловмиснику?

Інспектору повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Окрім того, ДБР встановлює наявність інших жертв зловмисника. Санкція статті передбачає як покарання позбавлення волі до 15 років.

Інспектор, який зґвалтував двох дівчаток. Фото: ДБР

У Києві чоловік знущався з 5-річної дівчинки

У Києві затримано чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Ба більше, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.

Зловмисником виявився 37-річний киянин, досі він не мав судимості. Він забрав дівчинку до себе додому та зґвалтував. Постраждала дитина – дочка його знайомої.