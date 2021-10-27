Вже відмазують? У Харкові пасажиру Infinity пропонують взяти всю провину на себе

У Харкові намагаються прикрити винність 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"

Одному з пасажирів Infinity, який потрапив у жахливу ДТП у Харкові, пропонують взяти всю провину на себе замість 16-річного мажора Миколи за величезні гроші

Про це повідомив Стас Жадан на своїй сторінці в Instagram.

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Деталі

Як стало відомо, одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму грошей.

Розвиток подій

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя із жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

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Хлопець розбив кілька машин і прострілив коліна людині

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Блогерці Анні Кривуц він відправив відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

"Він казав: "У мене батьки нормальні, машини є, ти не можеш собі це дозволити. Все можна купити", – розповідала дівчина.

Також Анна повідомила, що одного разу в клубі 16-річний мажор прострілив коліна людині. Микола завжди казав: "Якби в мене не було умовного, я б іще більше чудив".

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Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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