У авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє іноземців-хасидів

Загиблі перебували в Івано-Франківській області на відпочинку

Катастрофа літака під Коломиєю / колаж "Сьогодні"

В результаті катастрофи легкомоторного літака на Прикарпатті, який впав на приватний будинок, крім пілота загинули троє хасидів, громадяни Сполучених Штатів.

Про це повідомив телеграм-канал Об'єднаної єврейської громади України (ОЄГУ).

За даними громади, загиблі перебували в Івано-Франківській області на відпочинку.

"Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня біля села Шепарівці Коломийського району на приватний житловий будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літак загорівся, загинули 4 людини.

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На момент аварії в будинку людей не було, сам будинок спалахнув, але через годину пожежу загасили.

Крім пасажирів загинув також професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

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