У Бердянську депутати побилися посеред дороги – один потрапив до лікарні

У Бердянську розпочався конфлікт між депутатами. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 25 грудня у Бердянську між двома депутатами виник конфлікт прямо на дорозі. Після цього один із чоловіків звернувся в лікарню з травмами.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України у Запорізькій області.

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Подробиці інциденту

25 грудня близько 21:30 поблизу торговельного центру на вулиці Волонтерів між пасажиром та водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, під час якого чоловік завдав кілька ударів по голові своєму опоненту.

У такий спосіб чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі.

Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами міської та районної рад Бердянська від різних партій.

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Після бійки потерпілий звернувся до Бердянської міської лікарні з травмами обличчя.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

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У Харківській області побилися депутати Ізюмської міськради. Інцидент стався під час чергової сесії.

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На записі видно, як у залі засідання люди сваряться через голосування. Один чоловік намагається всіх заспокоїти і каже: "Прошу всіх сісти на свої місця".

Коли він підійшов до чоловіка в синьому костюмі, отримав від нього удар. Після цього в залі почалася бійка, у центр збіглися депутати.

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