У Бердянську підліток "мінував" школи разом з російським хакером (фото)

Школяр "мінував" навчальні заклади. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бердянську поліція викрила підлітка, котрий у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області.

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Деталі

Як стало відомо, учень дев'ятого класу однієї з місцевих шкіл через нерозділене кохання намагався помститися своєму супернику. Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з РФ. Саме від його імені надсилалися повідомлення про замінування до адміністрації шкіл.

У підсумку поліція встановила особу псевдомінера навчальних закладів Бердянська. Крім того, 15-річний школяр вимагав заплатити йому 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів.

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Псевдомінером виявився 15-річний школяр. Фото: ГУНП України

Що загрожує зловмиснику?

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Наразі вирішується питання притягнення підлітка та його батьків до відповідальності. Також перевіряється факт причетності громадянина РФ до скоєння інших подібних злочинів у регіоні.

У Бердянську "мінували" школи. Фото: ГУНП України

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