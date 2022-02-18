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У центрі Донецька пролунав потужний вибух – ЗМІ

Ігор Сєров, Ольга Кравченко
18 лютого, 18:11
Російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Донецька пролунав потужний вибух. Вибух стався за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР".

Про це повідомляють РІА Новини.

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Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.

"Був схожий на звук вихідного снаряда, але розумію, що трапилося щось інше. Щойно побачив у місцевих пабликах, що, нібито, вибухнула чи підірвали чиюсь машину", – повідомив нам донеччанин, який проживає неподалік від центру.

Фото з місця вибуху у Донецьку / Фото: РІА Новини

Яка ситуація на Донеччині?