У центрі Донецька пролунав потужний вибух – ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У центрі Донецька пролунав потужний вибух. Вибух стався за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР".
Про це повідомляють РІА Новини.
Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.
"Був схожий на звук вихідного снаряда, але розумію, що трапилося щось інше. Щойно побачив у місцевих пабликах, що, нібито, вибухнула чи підірвали чиюсь машину", – повідомив нам донеччанин, який проживає неподалік від центру.
Яка ситуація на Донеччині?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачове. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція та депо продовжують роботу.
- Також стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, в результаті один снаряд влучив у двір Врубовського ліцею.
У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.
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