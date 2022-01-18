У Черкаській області двоє людей до смерті замерзли на роботі

Тіла знайшли в холодильній камері/Колаж: "Сьогодні"

У Черкаській області на робочому місці померли дві людини. Трагедія сталася 16 січня.

Про це повідомили в Управлінні Держпраці в Черкаській області.

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Деталі трагедії

Інцидент стався в селі Боровиця на підприємстві, що веде діяльність з вирощування зернових та технічних культур. Там на робочому місці знайшли двох мертвих працівників. За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя.

"За дорученням Державної служби України з питань праці Управлінням Держпраці у Черкаській області утворено комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку", — йдеться в повідомленні.

Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, з 100 000 новонароджених українців, за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб згубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Майже кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а в жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%.

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Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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