У Черкаській області підліток підірвався на снаряді, який хотів розібрати

В результаті вибуху в Крупському загинув підліток / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області 14-річний хлопчик загинув від вибуху снаряда часів Другої світової війни. Він намагався розібрати небезпечний предмет, який знайшов у своєму дворі.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Черкаської області Зоя Вовк.

За даними поліції, загинув 14-річний житель села Крупське, він вдарив молотком по знайденому снаряду. За попередньою інформацією, снаряд був призначений для стрільби з гармати.

Підліток отримав рвані рани живота, руки і тулуба, а також політравму, несумісну з життям.

"За словами сусідів, хлопчик, до того, як його відправили в лікарню, розповів, що знайшов снаряд у своєму дворі. Поліція встановлює, де насправді підліток міг його знайти. Також, за словами сусідів, хлопчик займався збиранням металобрухту", – розповіла Зоя Вовк.

У момент вибуху хлопчик перебував сам удома. Його мама зараз знаходиться у лікарні, де їй нещодавно зробили операцію.

Правоохоронці вилучили осколки від снаряду і почали кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" і "Умисне вбивство малолітньої дитини".

Що робити, якщо знайшли вибухівку?

відійти на безпечну відстань (230-250 метрів);

зберігати спокій;

повідомити про знахідку рятувальників і поліцейських за телефонами 101 і 102;

припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;

не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки, і повідомити час її виявлення.

Що заборонено:

наближатися до предмету;

пересувати його або брати в руки;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть його створювати;

курити.

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