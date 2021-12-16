На Черкащині померло немовля, поки його мати пила. Чому не покарають винних (відео)

У Черкаській області жінка пиячила з друзями. Із нею було троє дітей. Вона залишилася ночувати там, де гуляла. Вранці мати знайшла свою п'ятимісячну дитину бездиханою.

Історія сім'ї

П'ятимісячну дитину звали Юля. Її матері Тетяні 31 рік. Жінка має 4 дітей від різних чоловіків. Сусіди розповідають, що вона постійно пиячить. За малюками часто доглядала бабуся.

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Служби дітям не допомогли?

Жінки вдома не було. Вона поїхала забирати тіло дочки з моргу. З дітьми залишилася лише убита горем бабуся. Та розповіла, що неодноразово зверталася до різних служб, щоб вони вплинули на дочку, але все марно.

Одну з дочок у жінки вже забрали

Сім'я перебувала на контролі у соціальних служб. Майже 5 років тому із сім'ї забрали старшу доньку. Її вже виховує прийомна сім'я. Соцпрацівники запевняють, що відвідували жінку вдома щомісяця, але бачили її завжди тверезою та турботливою мамою.

"У будинку було тепло. Запас продуктів завжди був. Мама завжди йшла на контакт. Жодного разу маму в стані алкогольного сп'яніння ми не бачили. Ми приїжджали до них додому без повідомлення", – каже виконувач обов'язків директора центру надання соціальних послуг Кам'янської міськради Тетяна Коваленко.

Дитина задихнулася сама?

У Нацполіції повідомили, що слідів тортур на тілі немовляти не виявили.

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"Тіло дитини відправили на розтин, щоб встановити причину смерті. Після того ще стало відомо, що дівчинка задихнулася від блювотних мас", – стверджують у поліції.

Справу кваліфікують як нещасний випадок. За це нікого не покарають.

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