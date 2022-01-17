У Черкаській області втопився чоловік. Тіло знайшли за допомогою дрона

Чоловік провалився під кригу/Колаж: "Сьогодні"

У Черкасах тіло зниклого чоловіка знайшли під водою за допомогою дрона. З'ясувалося, що чоловік провалився під кригу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Черкаській області.

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Деталі

16 січня під час патрулювання узбережжя річки Дніпро в районі пляжу Рів'єра, на відстані близько 150 метрів від берега водолазами ДСНС у взаємодії із працівниками поліції виявлено ймовірне місце провалу людини під кригу. За допомогою підводного дрона рятувальники провели обстеження дна річки. У ході цього знайшли тіло чоловіка. Його дістали з глибини 6 метрів. Всі обставини смерті з'ясовують.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

зберігайте спокій, не панікуйте;

голосно покличте на допомогу;

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись з ополонки, відповзіть від неї на безпечну відстань, а потім повзіть у той бік, звідки прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. У жодному разі не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.

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