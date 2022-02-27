У Чернігові підірвали 6 будинків та продовжують обстріли: є потерпілі (фото)

Снаряди впали у самому центрі міста / Колаж "Сьогодні"

У Чернігові тривають сильні обстріли. Російські військовіцілилися в мерію, а влучили в дитячу стоматологічну поліклініку.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо

Снаряди впали у самому центрі Чернігова. Рятувальники кажуть, що внаслідок влучення та вибуху постраждали 6 будинків.

Чернігів після обстрілу. Фото: "Сьогодні"

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждали 16 людей, стан потерпілих уточнюється.

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Чернігів після обстрілу. Фото: "Сьогодні"

Чернігів після обстрілу. Фото: "Сьогодні"

Чернігів після обстрілу. Фото: "Сьогодні"

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Чернігів після обстрілу. Фото: "Сьогодні"

Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ: відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

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