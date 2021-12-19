На Чернігівщині депутат на смерть збив велосипедиста і хотів втекти (фото)

Потерпілий помер дорогою до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Бахмач Чернігівської області депутат міської ради збив велосипедиста і намагався втекти з місця події.
Про це пише прес-служба поліції.
"18 грудня на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП. Водій легкового автомобіля зіткнувся із велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, проте не впорався з керуванням та з'їхав у кювет", – йдеться у повідомленні.
Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні.
Ким виявився водій
Водієм автомобіля виявився 54-річний депутат міської ради. Поліцейські затримали чоловіка.
Що загрожує винуватцю
Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
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