На Чернігівщині грабіжники вдавали з себе поліцейських: довелося влаштувати засідку (відео)

Чоловіки можуть позбутися волі/Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області двоє чоловіків намагалися вчинити розбій, маскуючись під поліцейських. Злочинців затримали.

Про це повідомляє МВС.

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Подробиці

Поліцейські отримали інформацію про підготовку розбійного нападу на 74-річного жителя Носівки.

Нападниками виявилися двоє жителів Одеської області. Чоловікам 38 і 49 років. Вони надягли одяг, який візуально схожий на поліцейську форму, але без шевронів.

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Затримання

Чоловіки увірвалися до будинку пенсіонера, але там їх і затримала поліція. Їх помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Що їм загрожує?

Поліція відкрила провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою). Чоловіки можуть позбутися волі до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Бандитизм в Україні

У 1992-1995 роках зафіксували понад 30 тисяч випадків грабежів, у 2004-2006 роках – понад 40 тисяч, 2019 року – 11 160, до серпня 2020 року – 5408 випадків. Пік злочинності припав на 2005-2006 роки (понад 6 тисяч), при тому, що в 1990-ті роки кількість злочинності не перевищувало 5,6 тисячі на рік. 2019 року сталося всього 1883 таких випадки.

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