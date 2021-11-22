На Чернігівщині чоловік застрелився на очах у дружини зі старовинної зброї

Односельці припускають, що чоловік хворів на онкологію / Фото: Колаж: Сьогодні

Житель села Марківці Бобровицької громади Володимир Пищехін, 1936 року, покінчив життя самогубством на очах у своєї дружини.

Про це пише Чернігівський міський портал.

Реклама

Подробиці

Чоловік за життя хворів, але до медиків не звертався. Тому залишається лише припускати, що саме було зі здоров'ям у Володимира. Односельці кажуть, що він хворів на онкологію, адже останнім часом дуже схуд.

У день трагедії чоловік попросив 81-річну дружину Ніну принести в кімнату попити води. Коли жінка зайшла, чоловік підніс до скроні наган та вистрелив.

Де чоловік взяв зброю

У поліції встановили револьвер наган зразка 1931 року та незареєстрований. Окрім цього, сусіди сім'ї чули, як Пищехін розповідав, що вдома зберігає багато старовинної зброї. І завжди додавав, що якщо буде потрібно, знайде чим оборонятися.

Реклама

"Епідемія" самогубств в Україні

У Харкові бізнесмен застрелився у своєму ресторані й залишив записку. Відомо, що чоловік стріляв зі своєї помпової рушниці.

й залишив записку. Відомо, що чоловік стріляв зі своєї помпової рушниці. У Тернополі 15-річна школярка вчинила самогубство . Дівчина повісилася у квартирі.

. Дівчина повісилася у квартирі. Під Запоріжжям чоловік перерізав собі горло на очах у близьких. Він зловживав спиртними напоями та наркотичними речовинами.

на очах у близьких. Він зловживав спиртними напоями та наркотичними речовинами. У Києві жінка зірвалася з 15-го поверху. Від отриманих травм вона померла на місці.

Раніше ми писали: