На Чернігівщині чоловік застрелився на очах у дружини зі старовинної зброї

Односельці припускають, що чоловік хворів на онкологію / Фото: Колаж: Сьогодні
Житель села Марківці Бобровицької громади Володимир Пищехін, 1936 року, покінчив життя самогубством на очах у своєї дружини.
Про це пише Чернігівський міський портал.
Подробиці
Чоловік за життя хворів, але до медиків не звертався. Тому залишається лише припускати, що саме було зі здоров'ям у Володимира. Односельці кажуть, що він хворів на онкологію, адже останнім часом дуже схуд.
У день трагедії чоловік попросив 81-річну дружину Ніну принести в кімнату попити води. Коли жінка зайшла, чоловік підніс до скроні наган та вистрелив.
Де чоловік взяв зброю
У поліції встановили револьвер наган зразка 1931 року та незареєстрований. Окрім цього, сусіди сім'ї чули, як Пищехін розповідав, що вдома зберігає багато старовинної зброї. І завжди додавав, що якщо буде потрібно, знайде чим оборонятися.
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