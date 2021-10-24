У Чернігівській області загинув 16-річний хлопець. Його знайомого підозрюють у вбивстві

У Чернігівській області вбили підлітка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області 17-річного підлітка підозрюють у вбивстві з необережності. За попередніми даними, через нього загинув 16-річний хлопчик.

Про це прессекретар поліції області Наталія Слабеняк, пише "Суспільне".

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За версією копів, вночі з 23 на 24 жовтня на ганку біля будинку культури в Семенівці посварилися 17-річний та 16-річний юнаки. Старший хлопчик смикнув молодшого за одяг і той впав з висоти власного зросту спиною на бетон.

Унаслідок падіння підліток отримав травми, від яких він помер. Медики намагалися реанімувати хлопця, але він помер на місці події.

Поліція Новгород-Сіверського району оголосила 17-річному хлопцю про підозру у вбивстві з необережності. Тепер йому загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.