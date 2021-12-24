У Чорне море увійшов французький військовий корабель (фото)

До Одеси прибув корабель ВМС Французької Республіки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".
Про це повідомляє ВМС ЗСУ у Facebook.
Призначення судна
Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника.
"Зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році", – йдеться у повідомленні.
Росія перекрила 70% Азовського моря
Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря.Про це повідомило командування Військово-морських сил України.
"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро"", – зазначили у ВМС України.
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