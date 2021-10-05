У Чернівцях прямо на вулиці помер 21-річний студент з Індії

Причина смерті студента невідома/Колаж: Сьогодні

У Чернівцях, де чоловік до смерті побив матір двох дітей, посеред вулиці помер 21-річний іноземний студент.

Про це повідомляє УНІАН.

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Деталі смерті

У вівторок, 5 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць знайшли мертвого молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.

"Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження", — повідомила прессекретар ГУНП в області Кароліна Маришева.

Дії правоохоронців

За словами прессекретаря поліції, правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті з'ясує судово-медична експертиза.

Що кажуть очевидці

Очевидці розповідають, що померлий — студент з Індії. Він навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті. Хлопець помер недалеко від гуртожитку, в якому жив.

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