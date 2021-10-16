У Чернівцях розстріляли авто під час руху – двох людей прооперували

На Буковині невідомі відкрили вогонь по авто з людьми / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як у Києві відкрили вогонь по маршрутці, в Україні сталася ще одна стрілянина. У Чернівцях невідомі під час руху стріляли в автомобіль. Порушники поранили водія і пасажирку.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

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Інцидент стався ще 14 жовтня, але відомо про це стало тільки зараз. У машині було двоє людей – 49-річний водій і 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.

Одного з підозрюваних вже затримали, його помістили в СІЗО.

У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги "Суспільному" повідомили, що в ніч з 13 на 14 жовтня оперували двох людей з вогнепальними пораненнями. Їх перевели в травматологію.

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Затриманий – 22-річний житель Івано-Франківська. Йому оголосили підозру за фактом замаху на життя двох або більше людей. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

За словами прессекретаря Нацполіції Кароліни Маришевої, поки невідомо, чи були постраждалі знайомі зі стрілками.

Нелегальна зброя в Україні

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

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В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що з тих пір цей показник міг вирости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.