У Чернівцях сталася пожежа у Різдвяному містечку – підлітка забрали до лікарні (оновлено)

У Чернівцях сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернівцях на Соборній площі сталася пожежа. Унаслідок цього 17-річна дівчина отримала опіки і її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі НП

У Чернівцях на Соборній площі стався спалах близько 5 ранку 26 грудня. До приїзду рятувальників пожежу загасили очевидці.

Як стало відомо "Сьогодні", компанія відпочивала на Соборній площі міста. Під час гуляння у них вибухнула петарда чи електронна сигарета. 17-річна дівчина отримала опіки руки та обличчя і внаслідок цього її госпіталізували.

Лікар-ординатор опікового відділення Богдан Петрюк повідомив, стан дівчини стабільний. Вона отримала опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя. Через 12 днів її випишуть з лікарні.

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Як розповів організатор святкової локації Тарас Ковальчук, компанія молоді, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, близько п'ятої години ранку підпалила біля будиночків ємність з антисептиком. Унаслідок цього стався вибух.

"Зараз ми співпрацюємо з правоохоронцями. Почалися слідчі дії, правоохоронці з'ясовують усі деталі, а також звідки у них той антисептик був, чи взяли вони його з одного з будиночків", – розповів Ковальчук.

У Чернівцях сталася НП. Фото: tamtour.com.ua

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