У Чернівецькій області п'яний чоловік обстріляв зупинку з людьми

Винуватець інциденту був п'яний і не зміг пояснити свій вчинок/Фото: Нацполіція, колаж: "Сьогодні"

У Чернівецькій області 32-річний чоловік обстріляв зупинку з людьми з вікна автомобіля. Правоохоронці затримали його.

Про це повідомляє Нацполіція Чернівецької області.

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Деталі інциденту

За інформації поліції, інцидент стався 24 грудня в селі Їжівці. До правоохоронців зателефонував 43-річний чоловік й повідомив, що невідомий здійснив обстріл зупинки громадського транспорту з людьми. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Підозрюваний втік з місця пригоди.

Винуватця інциденту знайшли

Поліцейські розшукали підозрюваного. Ним виявився 32-річний житель селища Берегомет Чернівецької області. Він був у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свого вчинку. У поліції відкрили провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали.

"За клопотанням слідчих поліції Вижницький районний суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них убивств — 1326.

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