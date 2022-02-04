У справі про криваву стрілянину у Дніпрі новий поворот. Ми дізналися подробиці

Артемій Рябчук відмовився від свідчень / Фото: Колаж: Сьогодні
Адвокати дніпровського стрільця Артемія Рябчука планують за тиждень зібрати у столиці пресконференцію. Ймовірно, що на ній вони озвучать те, чому Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень, які стосуються розстрілу десятка людей.
Про проведення пресконференції сайту "Сьогодні" повідомив новий адвокат Рябчука – Денис Гордєєв.
"12 лютого запланована пресконференція у Києві. Правозахисники Лада Соколова та Дмитро Павлюченко спілкуються із волонтерами, намагаються об'єднати ті групи (підтримки – Авт.), які вже є", – сказав Гордєєв.
Він уточнив, що йдеться про групи підтримки Рябчука, додавши, що єдиними офіційними адвокатами солдата є він та Таміла Ульянова.
На питання про те, чи справді Рябчук відмовився від колишніх свідчень, Гордєєв відповів: "Так, заява про це написана їм власноруч" . При цьому він наголосив, що поки утримується від інтерв'ю.
Що відомо про стрілянину у Дніпрі
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 і патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку".
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. Родом із Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою. Він заявив, що не подаватиме апеляцію на це рішення.