У дитячому садку Черкас роками знущалися над дітьми: виховательки вирішили звільнитися

У Черкасах виховательки знущалися з дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах у дитячому садку кілька років знущалися над дітьми із проблемами розвитку. До того ж виховательки не визнають своєї провини.

Про це повідомило видання "Вичерпно".

Реклама

Подробиці НП

Як стало відомо, до міської ради Черкас звернулася мати одного з вихованців дитячого садка. За її словами, над дитиною знущаються.

Як розповіла заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна, йдеться про одну групу, де є дві виховательки. Одна з них уже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний.

У колективі нездорова атмосфера

Чубіна наголосила, що виховательки своєї провини не визнають. До того ж у колективі абсолютно нездорова атмосфера.

Реклама

Знущання над дітьми помічені не вперше

У Департаменті освіти та гуманітарній політиці Черкаської міськради було створено комісію, яка перевірила цей факт. Як з'ясувалося, комісії вдалося знайти батьків дітей вихованців, які відвідували цей дитсадок ще кілька років тому. Подібні випадки знущань вже траплялися в садку.

Що каже мер Черкас?

Як повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, дані передадуть до прокуратури і на вихователів чекає покарання. За словами міського голови, знущання над дітьми було зафіксовано ще у 2018 році.

Реклама

"Усі матеріали сьогодні будуть передані до прокуратури, і я прошу прокуратуру належним чином відреагувати, тому що такі не можуть залишатися без належної реакції", – наголосив мер.

Раніше ми писали: