У Дніпрі кур'єру довелося відстрілюватися від клієнта з ножем

Чоловік порізав кур'єру ножем на робочій машині шини / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від клієнта, який нападав із ножем.Причина конфлікту поки що невідома.

Про це пише "Міський сайт Дніпра".

Подробиці

Увечері між чоловіком та кур'єром розпочався конфлікт. Невдоволений клієнт кинувся з ножем на кур'єра. Доставник двічі вистрілив зі стартового пістолета і втік.

Чоловік із ножем сховався за машиною кур'єра і порізав шини. У цей час повз проїжджав екіпаж патрульних. Поліцейські дізналися про бійку. Чоловік сказав патрульним, що винним був доставник.

Пізніше співробітник Glovo звернувся до поліції і розповів про те, що сталося. Поліцейським він повідомив, що почав стріляти після того, як клієнт напав на нього із ножем.

Порушення кур'єрів

У Києві доставник їжі влаштував шоу на дороз , проїхавши на мотоциклі на задньому колесі. Відповідне відео з'явилося у паблику "Київ Оперативний".

"Цікаво, що там із їжею після такої доставки?)" – йдеться у підписі до відео.

Раніше ми писали: