У Дніпрі підліток намагався зґвалтувати дівчинку – його жорстко провчили (відео)

У Дніпрі підліток ледь не зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі 14-річний підліток намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку. У підсумку хлопця облили зеленкою та змусили вибачатися на камеру.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Х****ий Дніпро".
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За попередньою інформацією, 14-річний хлопець, перебуваючи у нетверезому стані, почав чіплятися до 12-річної дівчинки та хотів її зґвалтувати. У підсумку дитині вдалося вирватися з рук підлітка та втекти.
Зазначається, що школяр неодноразово попадався на хуліганстві та інших злочинних діях.
Підлітка провчили
Небайдужі дніпряни вирішили провчити підлітка, зловили його, облили зеленкою і змусили вибачитися на камеру.
За словами користувачів Мережі, 14-річний підліток сирота і проживає лише з бабусею.
На Черкащині підліток зґвалтував і намагався вбити 51-річну жінку
У селі Єрки Черкаської області підліток поглумився над жінкою. Він намагався зарізати постраждалу, щоб та його не викрила.
16-річний підліток жив зі своєю співмешканкою. У них є тримісячна дитина. Сім'я була під наглядом правоохоронців як неблагополучна. Того вечора вони приймали гостей і пили алкоголь. У якийсь момент хлопець взяв ніж і вийшов на вулицю.
Там він зустрів 51-річну жінку, яка йшла на роботу.
"Я йшов позаду неї. Дістав ножа, затягнув. – Далі що зробив? – Зґвалтував. Потім завдав три ножових біля шиї", – розповів хлопець.
Він пояснив, що вирішив убити жінку, бо злякався, що після зґвалтування вона піде до поліції і зможе його впізнати. Тим паче що раніше вони разом працювали на одному підприємстві.
На щастя, ножові поранення були не важкі, жінка прикинулася мертвою. Коли нападник втік, вона дійшла до сусідів і попросила допомоги. Вони викликали медиків і поліцію.
"Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побіг додому, де про цю подію розповів своїй співмешканці. Попросив, щоб вона сховала мобільний телефон, показав кошти, якими вона заволоділа. І вони почали видумувати версію", – зазначив правоохоронець Руслан Осипенко.
Затримати нападника допоміг свідок. Він зміг описати підозрюваного. Під час обшуків у хлопця знайшли вкрадений мобільний телефон. У злочині відразу зізнався.