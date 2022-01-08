У Дніпрі підліток намагався зґвалтувати дівчинку – його жорстко провчили (відео)

У Дніпрі підліток ледь не зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 14-річний підліток намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку. У підсумку хлопця облили зеленкою та змусили вибачатися на камеру.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Х****ий Дніпро".

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За попередньою інформацією, 14-річний хлопець, перебуваючи у нетверезому стані, почав чіплятися до 12-річної дівчинки та хотів її зґвалтувати. У підсумку дитині вдалося вирватися з рук підлітка та втекти.

Зазначається, що школяр неодноразово попадався на хуліганстві та інших злочинних діях.

Підлітка провчили

Небайдужі дніпряни вирішили провчити підлітка, зловили його, облили зеленкою і змусили вибачитися на камеру.

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За словами користувачів Мережі, 14-річний підліток сирота і проживає лише з бабусею.

На Черкащині підліток зґвалтував і намагався вбити 51-річну жінку

У селі Єрки Черкаської області підліток поглумився над жінкою. Він намагався зарізати постраждалу, щоб та його не викрила.

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16-річний підліток жив зі своєю співмешканкою. У них є тримісячна дитина. Сім'я була під наглядом правоохоронців як неблагополучна. Того вечора вони приймали гостей і пили алкоголь. У якийсь момент хлопець взяв ніж і вийшов на вулицю.