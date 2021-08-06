У Дніпрі повісився підполковник СБУ: кого звинуватив у смерті

У лісосмузі в Дніпрі виявили повішеним співробітника департамент захисту національної державності СБУ в Дніпропетровській області

У Дніпрі повісився співробітник СБУ / колаж "Сьогодні"

У Дніпрі в лісосмузі знайшли повішенимстаршого оперуповноваженого відділу "Т" (департамент захисту національної державності) Служби безпеки в Дніпропетровській області. При ньому була передсмертна записка, в якій викриваються винні в його смерті.

Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у Telegram.

За словами політика, в передсмертній записці загиблий підполковник СБУ звинуватив у своїй смерті начальника відділу "Т" і його заступника.

Мосійчук також опублікував фотокопію фрагмента документа про виявлення тіла, в якій замазане прізвище загиблого, видно тільки, що його звали Микола Володимирович.

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У документі також сказано, що начальнику департаменту захисту національної державності СБУ в Дніпропетровській області вдень 5 серпня зателефонувала дружина загиблого, яка переслала співрозмовнику СМС, схожу на передсмертну записку.

Після цього був організований пошук підполковника, в результаті якого у лісосмузі одного із житлових масивів Дніпра він був знайдений повішеним.

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