У Дніпрі прогримів вибух у житловому будинку, є загиблі

Від вибуху в будинку вибило вікна. Фото: Інформатор

У Центральному районі Дніпра в житловому будинку стався вибух. Двоє людей загинули.

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП, повідомлення про вибух на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта надійшло в поліцію близько 8:50 15 серпня.

Внаслідок події загинули чоловік і жінка, які були в квартирі.

За попередньою інформацією, у домогосподарстві стався вибух газоповітряної суміші.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС і газової служби.

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За цим фактом слідчі відкрили два кримінальні провадження: за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з приміткою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тепер правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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