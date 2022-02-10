У Дніпрі рятують робітника, який випав з автовежі: в якому він стані

Один із постраждалих перебуває у лікарні / Колаж "Сьогодні"
38-річний чоловік, який упав на землю у Дніпрі під час аварії з автовежею, залишився живим. Наразі він перебуває у важкому стані в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів.
Про це пише ТСН.
Керівник приватної компанії, яка виконувала заміну світильників на замовлення міськсвітла, вже заявив, що пояс у робітника, який більше постраждав, був, але він не витримав швидкого поштовху.
В якому стані чоловік
Сам постраждалий не в змозі надавати пояснення зараз. Він досі непритомний.
"Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, численні переломи кісток лицьового скелета, перелом кісток передпліччя, зап'ястя, надколінка, кісток обох стоп", – говорять у лікарні.
Чи був тверезий водій вантажівки?
Поліція опитала 32-річного водія вантажівки, що зачепила автовежу. Копи кажуть, він за кермом був тверезий.
Ймовірно, водій не врахував габарити кузова, бо саме ним, а не кабіною, врізався у вежу. Поліція каже, що всі необхідні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були.
Що відомо
У Дніпрі водій вантажівки не розрахував дистанціюй зачепив край автовежі. На ній у цей момент працювали електрики. Через зіткнення чоловіки випали із кошика підіймача.
Один із чоловіків упав на землю і знепритомнів, другий, пристебнутий ременем, бовтався в повітрі на великій швидкості.
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