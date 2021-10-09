У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – вогонь повністю охопив житловий будинок (фото, відео)

У Дніпрі горить приватний будинок / Фото: Колаж: Сьогодні
У суботу, 9 жовтня, в Дніпрі, де під час пожежі померли дві людини, на вулиці Ливарній почалася масштабна пожежа в приватному будинку. На місце прибули рятувальники, які ліквідують загоряння.
Про це повідомляє "Інформатор".
За даними ЗМІ, будівля спалахнула близько 19:30.
Поки невідомо, чи були в приміщенні люди – вогонь охопив весь будинок і рятувальники не могли зайти всередину.
Зараз на місці працюють 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 8 жовтня, відбулося 466 пожеж, п'ять людей померли у вогні. А з початку року сталося 61 656 загорянь, 1176 людей загинули, 1021 постраждали.
Найбільше загорянь – 20 542 – було в житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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