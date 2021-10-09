У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – вогонь повністю охопив житловий будинок (фото, відео)

У Дніпрі горить приватний будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 9 жовтня, в Дніпрі, де під час пожежі померли дві людини, на вулиці Ливарній почалася масштабна пожежа в приватному будинку. На місце прибули рятувальники, які ліквідують загоряння.

Про це повідомляє "Інформатор".

Реклама

За даними ЗМІ, будівля спалахнула близько 19:30.

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

Поки невідомо, чи були в приміщенні люди – вогонь охопив весь будинок і рятувальники не могли зайти всередину.

Реклама

Зараз на місці працюють 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 8 жовтня, відбулося 466 пожеж, п'ять людей померли у вогні. А з початку року сталося 61 656 загорянь, 1176 людей загинули, 1021 постраждали.

Реклама

Найбільше загорянь – 20 542 – було в житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках: