У лікарні Дніпра заповнена COVID-реанімація. Усі пацієнти – противники вакцинації

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі реанімація у COVID-відділенні лікарні імені Мечникова зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. Усі хворі – люди, які не отримали вакцину.

Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

Реклама

"Противники вакцинації сьогодні є нашим основним контингентом. На щастя, з 15 важких хворих нам вдалося вилікувати всіх", – сказав він.

Реклама

Риженко зазначив, що в лікарні перекрили роботу старого корпусу – там прийматимуть тільки пацієнтів з коронавірусом.

"Відділення хірургії, радіовідділення і інші відділення працюватимуть в інших корпусах, а все що в цих відділеннях, ми віддаємо для важкохворих пацієнтів з коронавірусом", – зазначив Риженко.

Він додав, що важких ковідних пацієнтів звозять до Мечникова з усієї області. Тільки за останню годину до медустанови доставили п'ять важких хворих – у всіх діагностували пневмонію.

"Лабораторія лікарні Мечникова на добу виконує 1000 аналізів – ІФА, антиген, ПЛР і, на жаль, 30-40% є позитивними. Інкубаційний період став меншим – 4-5 днів, раніше – 8-10, клінічна картина сильно не змінилася, дуже багато пневмоній і ускладнень", – повідомив Сергій Риженко.

Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

Наприкінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.