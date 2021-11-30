У Дніпрі запалили вогні на новорічній ялинці з куль – чарівні фото

У Дніпрі з'явилася ялинка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. У центрі міста вже готуються до святкувань.

Фото новорічної красуні опублікував Інформатор.

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Усередині ялинки знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

У Дніпрі встановили та запалили ялинку / Фото: Інформатор

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Весь бульвар у яскравій ілюмінації.

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робітники вивантажили конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

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До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

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