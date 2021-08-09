У Дніпропетровській області знайшли загадковий хрест (фото)

Незвичайну знахідку виявили у місті Марганець. Про неї колись писав відомий історик Дмитро Яворницький

На хресті видно дірки, ніби по ньому стріляли зі зброї. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

У місті Марганець Дніпропетровської області в районі селища Мар'ївка (у корінного русла балки Отченашівської) виявили кам'яний хрест, який схожий за описом на той, про який писав Дмитро Іванович Яворницький – відомий історик, вчений і краєзнавець.

Про це розповіли в групі "Марганець Туристичний" на Facebook.

"Вперше про цей хрест мені розповів місцевий мешканець селища Мар’ївка — Олександр Любера. Через деякий час ми разом із учасниками товариства "Марганець Туристичний" вирушили в експедицію на кладовище. Старовинний хрест було знайти нелегко, але нам це вдалось! Хрест лежав під високою травою… Ми його підняли та почистили від землі", — йдеться у повідомленні.

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На хресті видно дірки, ніби по ньому стріляли зі зброї, як і писав історик. Напис дослідити не вдалося, він затертий.

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Напис на хресті повністю не зберігся. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

Що написано про хрест в книзі "Українська Атлантида"

"Дмитро Яворницький, оглядаючи околиці Мар’ївки в 80-х роках 19-го століття, знайшов в балці Отченашковій пісковиковий надгробний хрест, на якому нанесений напис "мир — раб божий козак’ … Павло Ориська … місяця листопада року …" Всю напис прочитати не можна було через те, що він був сильно пошкоджений кулями (хтось стріляв по хресту як по мішені)".

Також біля цього хреста виявлено ще один уламок від другого хреста, теж старовинного.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: