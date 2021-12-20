У Дніпропетровській області прогримів потужний вибух у багатоповерхівці (фото)

Вибух газу зруйнував дві квартири в багатоповерхівці/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 20 грудня, в місті Кам’янське Дніпропетровської області стався вибух газу, який спровокував пожежу. Внаслідок інциденту зруйновані дві квартири, постраждала одна людина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Деталі

Повідомлення про інцидент надійшло о 16:45. Вибух встався на вулиці Ніжинській Заводського району міста Кам’янське. Прибувши на місце інциденту рятувальники попередньо встановили, що ймовірно стався вибух газу з подальшим горінням. Вогнем було пошкоджено майно у двох квартирах на загальній площі 50 кв. м. Також було виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття в одній з квартир на п’ятому поверсі. Від газопостачання повністю відключено перший під’їзд будинку.

Ліквідація пожежі

За даними ДСНС, о 17:06 пожежу було локалізовано, а о 17:25 — ліквідовано. На гасіння пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Постраждав чоловік

Внаслідок інциденту постраждав чоловік, 1994 року народження. Його з попереднім діагнозом 50% опіків тіла госпіталізувала "швидка".

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На місці інциденту працювали рятувальники/Фото: ДСНС

Вибух зруйнував дві квартири/Фото: ДСНС

Ймовірно причиною вибуху став газ в одній з квартир будинку/Фото: ДСНС

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Внаслідок інциденту сталася пожежа/Фото: ДСНС

Один чоловік внаслідок інциденту отримав опіки/Фото: ДСНС

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