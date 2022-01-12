У Дніпропетровській області загорівся автобус з пасажирами (фото)

Салон автобусу охопило вогнем / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу селища Росішки Синельниківського району Дніпропетровської області сьогодні, 12 січня, просто під час руху загорівся автобус. Він перевозив робітників одного з місцевих підприємств.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Рятувальники розповіли, що вогнем був охоплений моторний відсік та салон автобусу.

"На момент виникнення займання в транспортному засобі знаходилось вісім осіб, які, на щастя, встигли його покинути до того моменту, коли вогонь охопив увесь салон", – повідомили у пресслужбі.

Пожежу ліквідовували 4 рятувальники та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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У Києві на ходу спалахнув трактор комунальників

10 січня на Столичному шосе під час роботи спалахнув трактор. За словами переляканого водія, пожежа могла статися через коротке замикання. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Випадкові перехожі змогли власними силами загасити вогонь, тож рятувальникам ДСНС залишалося лише змити пальне з асфальту.

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