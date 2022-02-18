У "ДНР" почали евакуювати місцевих жителів – що відбувається (відео)

На Донбасі евакуюють людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 18 лютого, у "ДНР" розпочалася евакуація мирних жителів. Насамперед вивозитимуть дітей, жінок та літніх людей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На опублікованих кадрах можна побачити безліч дітей, жінок, яких зібрали та планують вивозити з окупованих територій.

На одному із записів видно, яка ситуація на виїзді з Донецька.

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У Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони

В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони. Про це кореспондентові "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

У центрі Донецька сирени о 16.27 перестали густи. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.

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"Розцінюємо як пробу пера", – сказали сайту "Сьогодні".

У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати в Росію

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав мешканців Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.

Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

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