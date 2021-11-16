У будинку для людей похилого віку трагічно загинули п'ять жінок: затримано адміністратора

Пожежа сталася через коротке замикання / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі поліцейські затримали адміністратора будинку для людей похилого віку, у якому загинули п'ять жінок. У їхній кімнаті сталося коротке замикання.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Подробиці

В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де були загиблі, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Їхні тіла відправили на експертизу.

Що загрожує винуватцю

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали адміністратора закладу. Тепер він може позбутися волі на 8 років.

З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців

За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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