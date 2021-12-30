У Донецькій області чоловік накачав наркотиками та згвалтував неповнолітню

Дівчина відмовила чоловіку в інтимі, тоді той вирішив діяти по-іншому/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області 40-річний чоловік схилив до вживання наркотиків та зґвалтував 17-річну дівчину. Його будуть судити.

Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Деталі інциденту

У вересні 40-річний чоловік знаходився у відрядженні в Маріуполі. Він запросив до квартири 17-річну знайому, яка була в стані алкогольного сп'яніння. Зловмисник запропонував дівчині інтим, однак та відмовила. Тоді він запропонував їй наркотики та самостійно вколов три уколи. Коли дівчина була в безпорадному стані, то чоловік зґвалтував її.

Дії правоохоронців

Маріупольська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом зґвалтування неповнолітньої особи та схиляння її до вживання психотропних речовин (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України).

Жахлива статистика

Близько 4% опитаних українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, 23% ‒ сексуального насилля або домагань. Це дані соціологічного опитування агенції "Фама", проведеного на замовлення Центру гідності дитини Українського католицького університету (УКУ). Загалом було опитано 1 600 жінок і чоловіків віком від 16 до 55 років з усіх українських регіонів.

Реклама

Читайте також