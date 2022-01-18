У двох містах України школи перевели на "дистанційку" через часті загрози "мінування"

На який термін ввели "дистанційку" — невідомо/Колаж: "Сьогодні"

У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.

Про це йдеться в заяві Управління освіти Миколаївської міської ради на сторінці в Facebook.

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Миколаїв

У Миколаєві надійшли нові повідомлення про мінування усіх шкіл. У зв’язку з цим, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання.

Черкаси

Водночас таку ж заяву зробили й в Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Там рекомендували усім школам перейти на дистанційне навчання.

"Такі рекомендації пропонуються, враховуючи, що з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив у організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес", — йдеться в заяві.

Саме тому прийнято рішення рекомендувати організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. Такий формат запроваджений до наступних рекомендацій.

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Хвиля "мінувань" в Україні

12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.

За словами психолога, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу в суспільстві.

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