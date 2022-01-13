У диму п'ять поверхів! У Харкові горить університет Каразіна

У Харкові розпочалася пожежа в університеті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у головному корпусі університету ім. Каразіна спалахнула пожежа, всіх людей евакуювали.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків. Головне. Політика".

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Наразі на місці перебувають 10 пожежних машин. У Мережі пишуть, що в диму п'ять поверхів, а спалах розпочався на другому поверсі.

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Місцеві ЗМІ також повідомляють, що у приміщенні загорівся комп'ютер. Проте речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко розповів сайту "Сьогодні", що це фейк. Зайнялося підсобне приміщення біля актової зали, площа пожежі 30 кв.м.

Постраждалих немає, всього евакуювали 300 людей. Причина пожежі встановлюється, але рятувальники поки що не відкидають варіант, що спалах розпочався через проводку.

З початку 2022 року у пожежах загинули майже 100 українців

За даними пресслужби рятувальників, в Україні лише минулої доби, 12 січня, сталося 145 пожеж, через вогонь і дим померло вісім людей. А з початку року сталося 1487 загорянь, 90 людей загинуло, 59 постраждали.

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Найбільше загорянь – 942 – було у житлових секторах.