У Глобиному отруїлися 16 працівників м'ясокомбінату – один у реанімації (оновлено)

У Полтавській області в місті Глобине 16 працівників сортувального цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" отруїлися невизначеною речовиною. На підприємстві проводять розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Незабаром управління Держпраці організує комісію, яка розслідує цей випадок. Поки що підприємство працює у штатному режимі.

Однією з версій масового отруєння фахівці називають те, що працівники могли надихатися парами фарби.

"Перевіряється така версія, але остаточні висновки стануть відомі пізніше", – повідомили "Сьогодні" в полтавському облуправлінні Держпродспоживслужби.

У свою чергу, в поліції Полтавської області уточнили, що зараз госпіталізовано 14 осіб, одна людина у реанімації.

Нагадаємо, у Львівській області після трапези в ресторані отруїлися 17 людей, з них шестеро – діти.

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