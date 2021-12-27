У місті в Донецькій області оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

У місті виникла аварія на водогоні/Колаж: "Сьогодні"

У Торецької Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні в "сірій" зоні. Нині у місті скоротили подачу гарячої води.

Про це повідомляє пресслужба Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

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Надзвичайна ситуація

Міська комісія з ТЕБ і НС через аварію оголосила в місті надзвичайну ситуацію.

"Оголошена надзвичайна ситуація у зв'язку зі скороченням надходження води в місто Торецьк на 60% від запланованого", — йдеться у повідомленні пресслужби.

В адміністрації зазначили, що 26 грудня відбулися заплановані ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк.

"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив в "сірій" зоні, для виявлення і усунення якого потрібен час", — зазначили в адміністрації

Прокачування води

Через недостатній обсяг постачання води, її прокачуватимуть у певний час, зокрема:

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27 грудня з 19:00 до 28 грудня 8:00 — Забалочна частина міста;

28 грудня з 18: 00 — Центральна частина міста, селище Північне, місто Залізне.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією, просимо населення не робити розбір води з системи теплопостачання і, по можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Що таке надзвичайна ситуація?

За інформацією Вікіпедії, надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також велике зараження людей і тварин.

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення, поділяються за такими основними ознаками:

за галузевою ознакою;

за масштабами можливих наслідків.

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