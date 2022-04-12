У Харкові аферист представлявся волонтером та обманював біженців

Шахрая вже затримали / Колаж "Сьогодні"

В Харкові аферист обманював людей, які намагалися евакуюватися з міста. Чоловік представлявся волонтером, брав гроші нібито на пальне, а потім не виходив на зв'язок. Шахрай обдурив понад 10 людей, проте його вже затримали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Сам шукав жертв і пропонував допомогу

З 24 лютого до 10 квітня чоловік знаходив у месенджерах оголошення від людей, які шукали перевізників, щоб виїхати з міста. Шахрай представлявся волонтером та пропонував допомогу. Грошей за перевезення чоловік не просив, проте казав, що треба сплатити лише за пальне.

Підозрюваний просив переказати передоплату на банківську картку, а потім не виходив на зв'язок.

"Заробив" понад 230 тисяч гривень

Зловмисник встиг ошукати понад 10 постраждалих. За цей час чоловік "заробив" понад 230 тис. грн.

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Нині відповідно до ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Афери орендодавців на Закарпатті

Під час війни Росії проти України з мегаполісів виїхали тисячі українців, які вибрали Закарпаття для тимчасового проживання. Люди віддають майже останні кошти, щоби орендувати будинок для безпеки сім'ї. Однак часто можна потрапити на шахраїв.

Що врахувати, щоб не потрапити до шахрайських рук:

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Не надсилайте авансу або будь-якої іншої оплати. Наполягайте про оплату оренди офлайн та підписання договору.

Наполягайте про оплату оренди офлайн та підписання договору. Під час підписання договору перевірте документи власника: паспорт та документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність.

паспорт та документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність. Обов'язково підписуйте договір оренди та зробіть фото показників лічильника.

Скористайтеся порадами не тільки для оренди житла на Закарпатті, а й в інших регіонах України.

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