У Харкові десятки будинків залишилися без води: список вулиць

У місті масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові через аварійно-відновлювальні роботи тимчасово припинили водопостачання у деяких будинках. У більшості випадків воду обіцяють подати до 20:00 цього ж дня.

Про це повідомили у КП "Харківводоканал".

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Де відключили воду?

Київський район: вул. Алчевських – води не буде до 20:00 1 грудня.

вул. Алчевських – води не буде до 20:00 1 грудня. Московський район: вул. Валентинівська, 33 (п. №2) – до 17.00; вул. Валентинівська, 46а (п. №1) – до 20:00.

вул. Валентинівська, 33 (п. №2) – до 17.00; вул. Валентинівська, 46а (п. №1) – до 20:00. Немишлянський район: вул. Танкопія, 31 – до 17:00.

вул. Танкопія, 31 – до 17:00. Новобаварський район: вул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) – до 17.00; в'їзд Костянтина Калініна, вул. Третя – до 20:00.

вул. Петра Болбочана, 11 (п. №4) – до 17.00; в'їзд Костянтина Калініна, вул. Третя – до 20:00. Слобідський район: пр. Героїв Сталінграда, 187 – до 20:00.

пр. Героїв Сталінграда, 187 – до 20:00. Холодногірський район: вул. Євгена Котляра, 8/10-в (п. №10) – до 17:00.

вул. Євгена Котляра, 8/10-в (п. №10) – до 17:00. Шевченківський район: вул. Римарська, 23, 23-а – до 20:00.

Без води не лише Харків

У Києві ситуація з водою трохи складніша – до 11 грудня у місті не буде водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

З 1 на 2 грудня з 20:00 до 07:00 води не буде:

вул. Жилянська, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а;

7 грудня з 09:00 до 19:00 за адресою:

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