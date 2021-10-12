У Харкові дві лікарні перестали приймати COVID-пацієнтів: у чому причина

Пацієнти з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові лікарні 8 та 18 тимчасово припинили прийом пацієнтів з коронавірусом. Як виявилося, медустанови заповнені пацієнтами, хворими на COVID-19.
Про це повідомила заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, передає KHARKIV Today.
"Зупинилися для того, щоб розібрати масив"
18 лікарню відкрили 10 жовтня о 22:00, а 8 лікарню – 11 жовтня о 10:00. За цей час у 18 лікарню надійшло 87 осіб, а в 8 лікарню – 70 пацієнтів.
За словами Горбунової-Рубан, у лікарнях є концентратори, а всім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу і поки зупинилися для того, щоб "розібрати цей масив".
"Ми прийняли 157 осіб. Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідне для лікування", – зазначила Горбунова-Рубан.
Варто зазначити, що на сьогоднішній день у лікарнях Харкова розгорнуто 1500 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.
У Харкові школярів відправляють на канікули на тиждень раніше
У Харкові школи підуть на осінні канікули на тиждень раніше, ніж було заплановано. До того ж відпочивати будуть майже три тижні.
Згідно з рекомендаціями Міносвіти, осінні канікули заплановані на період з 25 по 31 жовтня.
У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, так як 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.
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