У Харкові однорічна дівчинка обпеклася новорічною гірляндою

Маля взяло гірлянду, коли та була включена / Колаж "Сьогодні"

У Харкові однорічна дівчинка обпекла руки, коли взялася за увімкнену гірлянду.

Про це повідомляє Харківське районне управління поліції №1.

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25-річна мати вдома не догледіла за однорічною дочкою. Дівчинка вхопила увімкнену гірлянду. Через це дитина отримала травму долоні.

Мати отримає покарання?

На маму дівчинки поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер жінка має сплатити штраф.

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У Львові чотирирічний хлопчик потрапив до лікарні через гірлянду

У Львові чотирирічна дитина проковтнула світлодіодну лампочку від гірлянди. Вона потрапила хлопцеві у дихальні шляхи. Малюка забрали до лікарні.

Дитину вдалося врятувати і він разом із батьками поїхав додому.

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