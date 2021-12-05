У Харкові відомий блогер плюнув в обличчя патрульному (відео)

"Колеги" блогер активно підтримав дії людини. Колаж "Сьогодні"

Дніпровський блогер Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков приїхав до Харкова і встиг відзначитись у конфлікті з патрульними.

Про це повідомляє харківський Telegram-канал 1654 року.

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"Копи зупинили блогера з Дніпра за відсутність номерів. Через 2 хвилини до блогера під'їхала підмога (10-12 харківських автоблогерів). Блогер плюнув у нього та максимально принижував патрульного, знаючи, що той у рамках законодавства нічого застосувати не зможе", – йдеться у паблиці.

На відео видно, опублікованим Police Control Ukraine, що блогер із самого початку веде себе зухвало, світить ліхтарем в обличчя патрульного, який зупинив його машину, блогер та його товариші говорять на підвищених тонах, грубо та агресивно. А потім Vitos Dnepr взагалі плює в обличчя поліцейського.

При цьому "колеги" блогера активно підтримували дії чоловіка та ображали поліцейського, застосовуючи на його адресу ненормативну лексику.

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Як повідомляє Police Control Ukraine, у січні цього року блогера Vitos Dnepr затримували через керування авто у стані наркотичного сп'яніння. Він намагався втекти від поліцейських, проте порушника затримали та доставили до відділення поліції для подальшого з'ясування обставин. Також він відмовився від проходження з огляду на стан сп'яніння.

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