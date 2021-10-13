У Харкові маршрутник "взяв у полон" поліцейського (відео)

У Харкові маршрутник поскандалив з поліцейським. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові водій маршрутки поскандалив з поліцейським прямо в салоні. Він проігнорував зауваження правоохоронця на порушення карантину і поїхав далі разом з ним.
Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Труха".
Деталі інциденту
Подія трапилася вранці 13 жовтня. Патрульна поліція зупинила маршрутку, щоб висадити пасажирів, які порушують карантинні правила.
Люди просили одного з поліцейського не відривати водія від дороги. Крім того, під час поїздки водій став кричати правоохоронцю, що якщо вони "їздять з мигалкою туди-сюди", то він не зобов'язаний зупинятися.
Також водій маршрутки заявив, що у нього є графік, який він не може порушувати і в кінці крикнув: "За***ли б**ть".
Подібні випадки
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Крім того, в Одеській області чоловік побив металевою трубою правоохоронця, який приїхав на виклик через незаконну вирубку сосни.
Зазначається, що в Ананьївському районі поліцейський отримав виклик у зв'язку з незаконним вирубуванням дерев у лісопосадці. Коли він прибув на місце, до нього підбіг місцевий житель з металевою трубою і почав бити, зокрема, й по голові.