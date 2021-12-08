У Харкові мати вбила малюка та стрибнула у вікно: перші подробиці трагедії

Наразі жінка знаходиться в реанімації / Колаж "Сьогодні"

У Харкові 36-річна жінка задушила свого сина і вистрибнула з вікна.Сусіди кажуть, що то була зразкова сім'я.

Про це пише сайт "Суспільне".

Що відомо про сім'ю

Мешканка будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько четвертої години. Мати дитини вистрибнула з вікна четвертого поверху та сама зателефонувала до поліції.

"Зразкові батьки, зразкова кілька. Вона народила пізно і хотіли цю дитину. Це немислимо! – сказала сусідка з квартири поверхом нижче.

Жінка була хвора?

Хлопчик ходив до дитсадка, мати дитини має невиліковну хворобу, сказала "Суспільному" заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, із цим щось пов'язано. Вона жива, у реанімації, стан тяжкий. Поки що немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", – сказала Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, жодних скарг на сім'ю не надходило. У сім'ї є батько та дідусь.

Що відомо

У Харкові на вулиці Академіка Павлова 132-В мати задушила 2-річну дитину, а потім сама вистрибнула у вікно з 4 поверху.

Жінка залишилася живою і зараз перебуває в невідкладній лікарні під наркозом. На контакт вона не йде.

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