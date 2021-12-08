У Харкові мати задушила дитину: жінці вручили підозру

Жінці за вбивство сина вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові жінці, яка задушила свого сина і вистрибнула з вікна, вручили підозру.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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Як нам стало відомо, жінці, яка задушила свого сина у Харкові, вручили підозру п.2 ч.2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство за тяжких обставин (кваліфіковане вбивство).
Наразі жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Що відомо
У Харкові на вулиці Академіка Павлова, 132в, мати задушила дворічну дитину, а потім сама вистрибнула у вікно 4-го поверху.
Жінка залишилася живою і зараз перебуває в лікарні невідкладної допомоги під наркозом. На контакт вона не йде.
Пізніше жінка зізналася, що вона була хвора.Тому вона вирішила покінчити життя самогубством і вбити дитину.
"Вона сказала, що ніхто не зміг би дбати про дитину так, як вона", – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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