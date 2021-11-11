У Харкові на місці ДТП з підлітками знову аварія — збили поліцейського (фото)

У Харкові на одному місці сталися дві ДТП з початку доби/Колаж: "Сьогодні"
У Харкові — знову ДТП. Цього разу водійка автомобіля Mazda патрульного на місці, де оформляли аварію з Toyota Land Cruiser, що збила двох підлітків.
Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.
Деталі ДТП
Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції. У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля Mazda. Потерпілі доставлені до медичного закладу.
Дії правоохоронців
Інформацію про дорожньо-транспортну ситуацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Всі обставини аварії з’ясовуються.
Ще одна ДТП у Харкові
У Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Їх госпіталізували.
За попередніми даними, водій Toyota Land Cruiser міг бути під дією наркотиків. Наразі його відправили на проходження відповідного тесту. Відомо, що чоловікові 34 роки, а у травні його було засуджено до трьох років позбавлення волі за крадіжку з випробувальним терміном 1 рік.
За ДТП йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.
Читайте також
- Під Києвом вантажівка зіткнулася з легковиком. Троє осіб постраждали.
- Під Львовом підліток на смерть збив пенсіонера. Дитина мала свій скутер у 14 років.